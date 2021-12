Arraial do Cabo é representado em Encontro para o Desenvolvimento Regional realizado pelo Estado

A equipe da Secretaria de Turismo de Arraial do Cabo participou do Encontro para o Desenvolvimento Regional, nesta quinta-feira (16), no Hotel Atlântico Búzios, em Búzios. O evento foi promovido pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais.

O objetivo é promover um amplo debate sobre vocações, oportunidades, investimentos, gargalos e desafios, além de elaborar agendas estratégicas para o desenvolvimento das regiões do Estado do Rio de Janeiro.

Durante o evento a comitiva do turismo cabista, liderada pelo Secretário Marco Simas, promoveu a divulgação de Arraial do Cabo em um estande exclusivo para a equipe. Após a abertura institucional, os secretários e prefeitos foram convidados a participar das palestras e rodada de negócios com empresas regionais.

A realização dos encontros no interior faz parte da política do governo do estado de valorização dos municípios.