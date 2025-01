Arraial do Cabo: ENEL inicia instalação de energia elétrica na Escola Municipal Henrique Sérgio Melman após decisão judicial

A ENEL iniciou nesta quarta-feira (29) os trabalhos para a instalação de energia elétrica na Escola Municipal Henrique Sérgio Melman, cumprindo determinação judicial. A primeira etapa do serviço já está em andamento, com a equipe realizando o cabeamento e a infraestrutura da rede. Na sequência, outra equipe será responsável pela ligação direta na unidade. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos ainda esta semana.

A decisão urgente foi emitida no dia 22 de janeiro, após uma ação movida pela prefeitura, que destacou a necessidade da energia elétrica para garantir o início das aulas ainda neste semestre. O juiz responsável pelo caso justificou a urgência com base no risco de prejuízo aos alunos e estipulou multa em caso de descumprimento da ordem.

Essa decisão reforça a importância da prestação de serviços essenciais para assegurar o direito à educação e o funcionamento adequado das escolas públicas.