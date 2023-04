Arraial do Cabo está com inscrições abertas para curso gratuito de barbeiro

As inscrições para o curso gratuito de qualificação profissional como barbeiro já estão abertas!

A atividade, destinada à jovens com mais de 15 anos, será ministrada na sede da Associação de Moradores do bairro Parque das Garças (Centro Comunitário Amor e Paz) e é promovida pela Superintendência da Juventude de Arraial do Cabo.

O link de inscrição está disponível na nossa bio. Se preferir, também pode entrar em contato através do número (22) 99886.4159.

O curso de qualificação têm duração de 2 à 6 meses. Participe!

Arte: Diego Quintela

Texto: Vanessa Rodrigues