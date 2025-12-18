Arraial do Cabo está em clima de Natal





O clima natalino tomou conta da cidade! Confira a programação especial preparada para moradores e visitantes:

Vila do Papai Noel – Praça Victorino Carriço (antiga Praça do Sindicato)

19 a 22/12 | 18h às 22h

Encontro com Papai Noel, cenário temático e clima de Natal para toda a família.

20 e 21/12 | a partir das 19h

Culminância do projeto Tecendo Talentos – Corações Talentosos.

22/12 | 18h

Chegada da Caravana Natal Encantado, projeto do Governo do Estado do Rio de Janeiro, na Vila do Papai Noel.

23/12 – Papai Noel nos distritos

Figueira, às 18h

Monte Alto, às 20h30

Iluminação natalina

Praça do Cova, Vila do Papai Noel, Praça de Figueira, Praça Maria Peres (Monte Alto), Pórtico e Prefeitura.

Evento gratuito

