Arraial do Cabo está em clima de Natal

O clima natalino tomou conta da cidade! Confira a programação especial preparada para moradores e visitantes:
Vila do Papai Noel – Praça Victorino Carriço (antiga Praça do Sindicato)
19 a 22/12 | 18h às 22h
Encontro com Papai Noel, cenário temático e clima de Natal para toda a família.
20 e 21/12 | a partir das 19h
Culminância do projeto Tecendo Talentos – Corações Talentosos.
22/12 | 18h
Chegada da Caravana Natal Encantado, projeto do Governo do Estado do Rio de Janeiro, na Vila do Papai Noel.
23/12 – Papai Noel nos distritos
Figueira, às 18h
Monte Alto, às 20h30
Iluminação natalina
Praça do Cova, Vila do Papai Noel, Praça de Figueira, Praça Maria Peres (Monte Alto), Pórtico e Prefeitura.
Evento gratuito