Um estacionamento clandestino próximo a Praia do Pontal, em área da União, foi fechado pela Secretaria do Ambiente e Saneamento de Arraial do Cabo, nesta quarta-feira (22). A ação, em cumprimento a sentença judicial, contou com o apoio da Secretaria de Serviços Públicos.

No local, a Prefeitura bloqueou a entrada. A Secretaria do Ambiente está desenvolvendo um projeto de recuperação ambiental com plantio de mudas nativas, visando recompor a vegetação.