Arraial do Cabo: Idosos com 78 e 79 anos serão vacinados com a terceira dose nesta semana

COVID-19: Arraial do Cabo divulga o cronograma de vacinação desta semana

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Saúde, divulgou nesta segunda-feira (11) o novo cronograma de vacinação contra a covid-19. Idosos, trabalhadores da saúde e adolescentes, dentro da faixa etária do cronograma, poderão receber a imunização a partir desta quarta-feira (13). Também haverá repescagem para quem perdeu a data da primeira dose e aplicação da segunda dose.

A vacinação acontece no horário de 9h às 16h, em diversos pontos da cidade e nos Postos de Saúde.

Confira o cronograma completo e pontos de vacinação:

Quarta-feira – 13/10

– Primeira dose para moradores acima de 18 anos;

– Terceira dose para trabalhadores ativos da saúde, acima de 60 anos, que tomaram a primeira e segunda dose no Município, com intervalo de 6 meses da última vacina contra a covid-19;

– Terceira dose para idosos com 79 anos que tomaram a primeira e segunda dose no Município, com intervalo de 6 meses da última vacina contra a covid-19;

– Segunda dose para quem estiver com agendamento.

Quinta-feira – 14/10

– Primeira dose para moradores acima de 18 anos;

– Terceira dose para idosos com 78 anos que tomaram a primeira e segunda dose no Município, com intervalo de 6 meses da última vacina contra a covid-19;

– Terceira dose para trabalhadores ativos da saúde, acima de 60 anos, que tomaram a primeira e segunda dose no Município, com intervalo de 6 meses da última vacina contra a covid-19;

– Segunda dose para quem estiver com agendamento;

Sexta-feira – 15/10

– Repescagem para adolescentes 17 anos;

– Repescagem terceira dose para idosos de 78 e 79 anos;

– Repescagem terceira dose para trabalhadores da saúde, acima de 60 anos.

Locais de vacinação:

– Posto de Saúde da Prainha

– Associação dos Aposentados

– Posto de Saúde da Boa Vista

Nos Postos de Saúde (ESF) dos Distritos

Horário:

9h às 16h

Documentos necessários:

Documento de identificação com foto, CPF, comprovante de residência, cartão do SUS e título de eleitor

Portadores de comorbidades, gestantes e puérperas devem apresentar laudo médico.