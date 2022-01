Arraial do Cabo iniciou, nesta segunda-feira (17), o atendimento na nova tenda de triagem para covid-19, no Hospital Geral de Arraial do Cabo. A iniciativa foi tomada após o Município registrar o aumento de casos de coronavírus e influenza na cidade.

De acordo com a direção do HGAC, a tenda é utilizada para classificação de risco dos pacientes, testagem e atendimento médico, além de contar com uma sala administrativa.