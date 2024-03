Arraial do Cabo inicia obras no Parque Público Hermes Barcelos

Arraial do Cabo continua escrevendo uma história de pioneirismo quando o assunto é Ensino em Tempo Integral. Dois polos estão sendo construídos na cidade para serem utilizados pelos alunos da Rede Municipal de Ensino no contraturno de suas unidades escolares. E na quinta-feira (14), foi iniciada a fase de concretagem no polo da Prainha, que fica localizado no Parque Público Hermes Barcelos.

Essa fase antecede a colocação da estrutura modular, que contará com 36 salas, refeitório, vestiário e vai sediar aulas voltadas para tecnologia, como Programação Gamer e Robótica, Culturais, Esportivas, Aulas Complementares e Inglês. O Parque Público também passará por uma revitalização completa, visando o bom andamento da unidade e a utilização das dependências da localidade pela população.

PREFEITO MARCELO MAGNO DIVULGA O NOME DA ESCOLA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL

O Prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, prestará uma merecida homenagem ao ex-prefeito do município, o saudoso Henrique Melman. A escola em tempo integral, que está sendo construída no Parque Público, na Prainha, levará o nome de Melman. “Henrique tinha como uma das prioridades de sua gestão a educação, deixando um legado de trabalho e honestidade, que é importante ser reconhecido e lembrado”, declarou Marcelo Magno.