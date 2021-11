Arraial do Cabo inicia parceria com a Marinha do Brasil

O programa Forças no Esporte (PROFESP), uma parceria da prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, Renda e Direitos Humanos, com o Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira, da Marinha do Brasil, já atende cerca de 50 crianças e adolescentes, de 10 a 16 anos, em vulnerabilidade social.

Atualmente 50 jovens participam do projeto, e objetivo até 2022 é aumentar o número de vagas para até 200 alunos.

A Superintendência da Juventude acompanha as atividades do PROFESP, que acontecem às terças e quintas no período da tarde.

O Município oferece transporte gratuito aos jovens residentes nos distritos contemplados no programa.

São oferecidas diversas atividades esportivas e educacionais, além de uma alimentação saudável e ações de reforço escolar, cívico-sociais, entre outras.