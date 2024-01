Arraial do Cabo intensifica ações contra o aedes aegypti

Desde o início do verão, a Secretaria de Saúde vem intensificando as ações preventivas e de conscientização contra as arboviroses, doenças causadas principalmente pelo Aedes Aegypti, tais como a dengue, a zika e a chicungunya. De acordo com a coordenadora municipal de Vigilância em Saúde, Camilla Nunes, com a chegada da estação mais quente do ano, o consequente aumento das chuvas faz com que a proliferação de mosquitos seja mais rápida, por isso, o cuidado e o combate ao mosquito deve ser redobrado.

Entre as iniciativas estão os mutirões educativos: os agentes de endemia vão de casa em casa, colocam larvicida e explicam a importância da prevenção. As primeiras localidades a receberem a visita dos agentes foram as do segundo distrito: Sabiá, Caiçara e Novo Arraial. De acordo com o Coordenador da Vigilância Ambiental, Anderson Damião, o mutirão seguirá até que todos os bairros sejam visitados.

Outras ações importantes no enfrentamento à Dengue, Zica e Chikungunya são as atividades internas que vão desde a capacitação de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, até a realização de reuniões com os agentes de saúde e de endemia visando aumentar a eficiência na notificação de doenças.

É muito importante que cada um faça a sua parte! Não deixe água acumular no quintal, mantenha sempre as piscinas tratadas, as caixas d’agua vedadas e cuide de cada cantinho.