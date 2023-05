Arraial do Cabo: Interligação da adutora vai interromper abastecimento de água na Figueira

A Prolagos vai realizar a interligação da adutora (tubulação de grande porte que transporta água) implantada em Figueira e Novo Arraial, distritos de Arraial do Cabo; ao sistema principal. Hoje, terça-feira (09), a concessionária terá que interromper a distribuição de água para a localidade, o que pode comprometer o abastecimento em Figueira. Os usuários cujos imóveis possuem reservatórios não serão impactados. A ação é mais uma fase da obra para levar água para os distritos cabistas.

As atividades ocorrerão em dois pontos do bairro: na Rua Nossa Senhora de Fátima, onde será necessário o bloqueio total da via; e na Avenida Pedro Francisco Sanches, onde o trânsito irá funcionar em meia pista. A intervenção, que contará com o apoio da Guarda Municipal, começará a partir das 6h e deverá ser encerrada às 18h, podendo ser antecipada, caso não ocorra nenhum evento fora do esperado. A operação do sistema será retomada imediatamente após a conclusão dos serviços e a normalização do abastecimento se dará de forma gradativa.

Para próxima fase da obra, a concessionária está elaborando um estudo de modelagem hidráulica para avaliar os pontos onde serão necessárias a implantação de estações de bombeamento, que serão responsáveis por impulsionar a água para dentro dos bairros. Também serão implantados dezessete quilômetros de rede de distribuição em Novo Arraial, fazendo a ligação da rede principal, com os imóveis. “Esta é uma análise muito importante, pois de nada adiantaria levarmos toda estrutura e tubulações, se a água não tivesse a pressurização necessária para chegar com frequência e em quantidade nos imóveis”, explica Marcos Araújo, gerente de Engenharia da Prolagos.

Foto: Marcelo Teixeira