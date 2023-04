Arraial do Cabo: Jovem que teve 70% do corpo queimado após sequestro morre

A jovem de 19 anos, Nayara Jeovanna Coutinho de Souza, que foi encontrada com parte do corpo queimado em uma praia no distrito de Pernambuca, em Arraial do Cabo, morreu na tarde deste domingo dia 23, no Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo.

Nayara foi vítima de um suposto sequestro seguido de tentativa de homicídio no último dia 12. Segundo uma amiga da vítima, as duas estavam em um carro na RJ-124 quando foram abordadas por dois homens em uma moto. Eles ordenaram que as mulheres seguissem pela estrada de Praia Seca em direção a Praia do Pneu, em Arraial. Ao chegarem no local, os bandidos obrigaram a amiga de Nayara a desferir golpes de faca em Nayara e jogaram um líquido inflamável no corpo da jovem, ateando fogo logo em seguida.

Nayara foi resgatada com 70% do corpo queimado e encaminhada às pressas para o Hospital Estadual Alberto Torres. Infelizmente, ela não resistiu aos ferimentos e foi a ótibo após 12 dias internada na unidade hospitalar.





A amiga de Nayara foi encaminhada à 132ª DP de Arraial do Cabo e a ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio e segue sob investigação.