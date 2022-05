Arraial do Cabo mantém campanha de vacinação contra a gripe

Podia ser coisa de série, mas é vida real. Com a chegada do inverno, o vírus da Influenza – principal causador das doenças respiratórias – é implacável e acomete boa parte dos munícipes.

Como forma de proteção na época mais fria do ano, a Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Saúde, segue com a campanha de vacinação contra a doença para as pessoas, do grupo de risco, que ainda não receberam o imunizante em 2022.

As vacinas estão disponibilizadas até o dia 3 de junho em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade, de segunda a sexta, das 9h às 16h, e têm como público-alvo crianças de 6 meses a 4 anos e idosos acima de 60 anos, atendendo também gestantes, puérperas, pessoas com doenças crônicas, portadores de deficiência, professores e profissionais da segurança/saúde.

Para receber a vacina são exigidos os seguintes documentos: comprovante de residência, carteira de vacinação da criança, cartão do SUS e documento de identificação da criança e do responsável.

Confira os locais de vacinação logo abaixo:

Posto de Saúde de Figueira

Posto de Saúde do Sabiá

Posto de Saúde de Monte Alto

Posto de Saúde da Prainha

Posto de Saúde do Canaã

Posto de Saúde da Cabocla

Posto de Saúde da Boa Vista

Posto de Saúde Hermes Barcellos (Antigo, na Rua Almirante Tamandaré)

Posto de Saúde do Sítio