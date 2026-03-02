Arraial do Cabo passa a contar com tarifa única de R$ 2,00 no transporte público municipal

Arraial do Cabo iniciou, nesta segunda-feira (2), uma nova etapa no transporte público municipal. A Prefeitura assumiu a gestão do sistema e implantou a tarifa única de R$ 2,00 em todas as linhas, uma mudança que garante economia direta para a população.
A frota também foi ampliada e modernizada, passando de 4 para 12 ônibus. Todos os veículos são equipados com ar-condicionado, motores menos poluentes e oferecem maior frequência de horários.
Antes do início oficial das operações, os ônibus circularam pelo Centro e pelos distritos, apresentando a nova frota aos moradores. A novidade foi recebida com entusiasmo pela população, que interrompeu a rotina para filmar, fotografar e aplaudir a conquista.
O Sistema Municipal de Transporte Público Coletivo opera com cinco linhas, conectando bairros e regiões que antes não eram atendidos:
- 701: Arraial x Pernambuca (via Figueira)
- 702: Arraial x Sabiá (via Figueira)
- 703: Centro x Praias (via Pontal/Vila)
- 704: CPRV x Parque das Garças (via Monte Alto)
- 705: Parque das Garças x Pernambuca (via Caiçara)
A integração entre as linhas passa a ser possível sem a cobrança de nova passagem, por meio do Cartão +Mobilidade, que estará disponível a partir de quarta-feira (4), na sede da Secretaria de Mobilidade Urbana, localizada na Rua Bento Pereira, nº 10, Praia dos Anjos.
Os horários completos podem ser consultados nos canais oficiais da Prefeitura, pelo site http://www.arraial.rj.gov.br ou nas redes sociais.
Com tarifa acessível, frota ampliada e linhas integradas, o transporte público de Arraial do Cabo se torna mais moderno, eficiente e econômico.