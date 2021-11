Arraial do Cabo realiza capacitação em manuseio de máscara laríngea para profissionais da enfermagem

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Saúde e em parceria com o Conselho Regional de Enfermagem (COREN) realizou na manha desta quarta-feira (10), um treinamento direcionado à enfermeiros e técnicos da área sobre o manuseio de máscara laríngea. O Capacita COREN é um projeto itinerante que tem circulado em vários Municípios realizando treinamentos para profissionais da saúde. O objetivo é capacitar estes profissionais para realizar o procedimento com suporte ventilatório em pacientes graves. O evento contou com a presença de setenta profissionais da saúde, que receberam aulas teóricas e práticas.

De acordo com Patrícia Barreto, Coordenadora de Educação Continuada, a capacitação é muito importante tanto para somar na qualificação do profissional quanto na qualidade de atendimento da saúde no Município. “Hoje estamos preparando toda a equipe para o manejo da máscara laríngea, que proporciona uma via aérea avançada em casos de clientes graves, com uma alternativa a intubação orotraqueal em casos de vias aéreas difíceis”, afirmou Patrícia.

Estiveram presentes no evento, a Coordenadora Geral de Enfermagem, Elenice Souza; Coordenadora de Educação Continuada, Patrícia Barreto; Palestrante e Conselheira do COREN Rio, Pós Doutora em Enfermagem, Dayse Santoro; o Diretor Técnico do HGAC, William Policiano; além das Conselheiras Mônica Belarmino, Suzan Veloso e dos coordenadores de enfermagem dos setores.