Arraial do Cabo realiza Dia D de Vacinação contra a Influenza, nesta sexta-feira

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Saúde realiza, nesta sexta-feira (17), o Dia D de vacinação contra a influenza após receber doses do Estado. O Município recebeu o quantitativo de cem imunizantes na tarde desta quarta-feira (15). Terão prioridade, na vacinação, idosos e pessoas portadoras de doenças crônicas. A ação será realizada no Posto de Saúde da Prainha, a partir das 9h e serão distribuídas senhas por conta do limite de doses disponíveis.

A Secretaria de Saúde ressalta que a vacina contra a influenza faz parte da Campanha de Vacinação que acontece anualmente, quando o Estado envia as doses de acordo com o público alvo a ser imunizado em cada Município.

Para receber a dose da vacina é necessário apresentar RG e comprovante de residência.