Arraial do Cabo realiza evento no Dia das Mulheres

Para comemorar o Dia Internacional das Mulheres, a Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Ciência, Tecnologia, Esporte e Lazer e a Superintendência de Sustentabilidade, Promoção da Igualdade Racial e Direito da Mulher promoveu na sexta-feira (08), o evento intitulado “Transformando o mundo: o papel das mulheres na Educação e Sociedade”. O evento ocorreu no CIEP Municipalizado 147 – Cecílio Barros Pessoa.

A ação, pensada para as servidoras municipais, teve como seu ponto principal exaltar o importante papel que a mulher sempre exerceu na sociedade e agora, merecidamente, vai ganhando mais força. A mesa diretora teve como participantes o Prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, a Primeira-dama, Gabrielle Neto, o Secretário de Educação, Cultura, Ciência, Tecnologia, Esporte e Lazer, Bernardo Alcantara, a Secretaria de Segurança Pública, Magda Fraga, a Superintendente da Mulher, Valéria Mendes e a diretora do CIEP, Júlia Barreto.

Em um primeiro momento de explanação, o Secretário de Educação, Bernardo Alcantara, falou sobre o papel de destaque das mulheres de sua família e de sua pasta em sua trajetória. “Eu venho de uma família de mulheres fortes. Meu avô teve 8 filhas, então minha mãe, minhas tias, minhas primas, hoje minha esposa e minha filha me moldaram, a convivência com elas me fez ser o que eu sou. Hoje estou à frente de uma pasta que é composta por 85% de mulheres, o que muito me alegra, pois vemos quão inteligentes e competentes são nossas servidoras. Permeando não só a Educação, mas grande parte do governo municipal”, frisou Bernardo.

A Primeira-dama, Gabrielle Neto, também fez uso da palavra, evidenciando a força e o empoderamento das mulheres, que hoje não precisam mais estar atrás de seus cônjuges ou escondidas em cargos mais baixos, mas sim, tem a capacidade sempre de estar ao lado e muitas vezes à frente de qualquer que seja o desafio, pessoal ou profissional.

As falas foram acompanhadas atentamente por alunos e professores da escola que ocuparam as arquibancadas e escutaram as primeiras explanações do dia. A parte da manhã contou ainda com a palestra da advogada Bianca Ferreira, da Secretaria de Assistência Social do município, com o tema “O Papel da Mulher na Sociedade”.

Pela tarde, o evento contou com o viés completamente educativo, voltado para os estudantes da Rede Municipal, com diversas atividades. O segundo momento do dia contou com a palestra sobre a “Dignidade menstrual e a sexualidade na adolescência”, ministrada pela enfermeira, Gabriela Borduam.

Mariana Barreto, Coordenadora do PAISMCA – Programa de Atenção Integral da Mulher, Criança e Adolescente, trouxe o tema “Saúde da mulher, criança e adolescente”, e a cabista Rosana Andreia , Professora e Escritora, que foi primeira mulher a ocupar uma cadeira na Academia de Letras Cabofriense, contou sobre sua experiência de vida. Ainda tiveram apresentações artísticas e culturais. As palestras que aconteceram no evento percorrerão as unidades escolares durante o mês de março.

MARCELO MAGNO DESTACA A FORÇA DAS MULHERESO

Prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, destacou em sua fala a importância da mulher no setor público, na gestão municipal, na implementação de políticas públicas e no desenvolvimento da cidade. Marcelo ressaltou também o orgulho em dizer que quase metade do secretariado municipal é mulher.

Por meio da história que ficou conhecida como “Esposas Leais de Weinsberg”, o Prefeito se emocionou e ressaltou a importância das servidoras para o crescimento de Arraial do Cabo, ocupando cargos de confiança e entregando um trabalho de excelência.

PATRULHA MARIA DA PENHA COMEMORA UM ANO DE EXISTÊNCIA

Projetado para dar suporte as mulheres que sofrem com a violência no município, a Patrulha Maria da Penha completou um ano de existência nesse dia tão simbólico. A iniciativa da Prefeitura com a Secretaria de Segurança Pública de Arraial vem dando resultados significativos e ajudando não só na punição aos agressores, mas também na prevenção à possíveis agressões, por meio de acolhimento de denúncias. Na ocasião, o grupamento responsável pela patrulha foi homenageado e ganhou um buquê de flores simbolizando a gratidão pelo trabalho.