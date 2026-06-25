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Arraial do Cabo realiza quase 50 castrações em um único dia

Jornal de Sábado
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A Clínica Municipal de Castração Animal, localizada em Monte Alto, registrou um recorde diário nesta quinta-feira (25) ao realizar 43 procedimentos de castração em cães e gatos, além de salvar vidas em atendimentos de emergência.

Ao todo, passaram pelas mesas de cirurgia 28 gatos e 15 cães. Os atendimentos contemplaram tanto os animais de tutores locais quanto aqueles resgatados por protetores independentes da causa animal, um público essencial para o sucesso do programa.

Além das cirurgias agendadas, a equipe de veterinários garantiu o suporte de emergência para um gatinho vítima de ataque de cão. Ele recebeu os primeiros socorros após sofrer perfuração torácica e suspeita de fratura na coluna. Ele foi estabilizado, medicado e encaminhado para exames e internação.

A equipe também cuidou de uma cadela com suspeita de piometra (uma infecção uterina grave). Ela foi operada às pressas na própria clínica e já segue em recuperação.

Administrada pela Secretaria do Ambiente e Saneamento, a Clínica Municipal de Castração Animal oferece serviço gratuito à população, contribuindo para o controle ético da população animal, a saúde pública e a promoção do bem-estar dos animais no município.

Agendamento
Os moradores interessados em realizar a castração de seus animais podem efetuar o agendamento mediante apresentação de cópias do RG, CPF e comprovante de residência em Arraial do Cabo.

  • Atendimento presencial: Clínica Municipal de Castração Animal (Rua da Amizade, Monte Alto)
  • Telefone e WhatsApp: (22) 99102-4049

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