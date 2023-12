Arraial do Cabo realiza treinamento para pilotos de embarcações públicas e motonautas

Nesta segunda-feira (11), teve início em Arraial do Cabo o curso de capacitação para pilotos de embarcações públicas e motonautas. As aulas teóricas são ministradas por oficiais da Marinha do Brasil e ocorrem no Centro Educacional e Cultural Manoel Camargo.

A turma conta com a participação de integrantes da Defesa Civil, Guarda-vidas, Polícias Federal, Civil e Militar, ICMbio, Guarda Municipal e Guarda Ambiental Marítima, totalizando 30 agentes.

Na sexta-feira (15), o grupo receberá o treinamento prático em uma das praias da cidade. Essa iniciativa é promovida pela Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Segurança Pública.