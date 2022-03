Arraial do Cabo recebe em abril a 1º Coletiva do Circuito de Cicloturismo Costa do Sol 

A região turística da Costa do Sol recebe entre os dias 01 e 09 de abril, a 1º Coletiva do Circuito de Cicloturismo Costa do Sol. O evento, que reúne cicloturistas do Brasil inteiro, vai passar por 8 dos 13 municípios da região, em aproximadamente 400km de percurso.

O primeiro dia de pedal (02) leva os cicloturistas direto à Arraial do Cabo. Saindo de Cabo Frio, eles irão passar pela Praia do Pontal, Morro do Miranda (a parte mais difícil do dia), Prainha, Pontal do Atalaia e Boqueirão. Aproveitando 40km de belas paisagens e muitos desafios, recompensados pelo sensacional pôr do sol da Praia Grande. Os participantes vão se hospedar na cidade, aproveitando para conhecer toda a história de Arraial do Cabo e apreciar a culinária local.

No dia 03, os cicloturistas se despedem do paraíso cabista, saindo da orla da Praia Grande, passando pelos distritos e antigas salinas até a cidade de Saquarema. O percurso, que já é lindo, fica ainda melhor de bicicleta, sentindo a natureza que preenche cada canto da nossa região.

Para se inscrever na coletiva, entre em contato com o organizador do evento, Ricardo Lage, através do número (22) 99991-4098. O kit contendo a camisa, squeeze e as pulseiras de participação, custa R$ 159,00 reais. Os hotéis indicados no site do evento não estão inclusos no valor, o agendamento é a parte e precisa ser feito diretamente com o hotel.