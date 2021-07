Arraial do Cabo retorna aulas presenciais no sistema híbrido em agosto

A Rede Pública municipal de ensino de Arraial do Cabo retornará as aulas presenciais, no sistema híbrido, a partir do dia 23 de agosto, para alunos do 2º e 5º anos iniciais do Ensino Fundamental e 9º dos anos finais também do Ensino Fundamental. Dia 6 de setembro, retornarão os alunos do 1º ano inicial do Ensino Fundamental e dos 7º e 8º ano finais do Ensino Fundamental. O Decreto 3.380 que trata do retorno das aulas na cidade no sistema híbrido foi publicado na edição do dia 16 de julho do Diário Oficial.

Segundo o calendário, no dia 20 de setembro, retornarão os alunos do 6º ano final do Ensino Fundamental. E no dia 4 de outubro, é a vez dos estudantes dos 3º e 4º anos iniciais do Ensino Fundamental. Antes, no dia 9 de agosto, retornarão os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Os pais e responsáveis de alunos poderão optar pelo regime de ensino totalmente remoto. As unidades escolares e o transporte escolar obedecerão rigorosamente aos protocolos de segurança sanitária determinados pela Secretaria Municipal de Saúde.