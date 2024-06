Arraial do Cabo será representada no campeonato Crossfit Games no EUA

O município vem se destacando nacional e internacional em diversas modalidades esportivas, sendo muito bem representado.

Dessa vez, a jovem Beatriz Cardoso, de apenas 15 anos, atleta já consagrada no Crossfit, é quem vai representar a cidade no Crossfit Games que será disputado no Kalamazoo and Theree Rivers em Michigan nos Estados Unidos, na categoria Teen entre os dias 30 de setembro a 1º de outubro de 2024.

Beatriz iniciou o interesse pelo Crossfit aos 11 anos e já conquistou o terceiro lugar no seu primeiro campeonato em 2020 competindo com mulheres adultas. De lá pra cá, a adolescente disputou diversos campeonatos como Open Games, Crossfest Verão, Rio Carioca Games sempre ficando bem classificada nas disputas.

O CrossFit Games, como o nome já diz, é uma sequência de disputas de CrossFit que inclui uma série de desafios que testam força, resistência, agilidade, habilidade e mentalidade competitiva dos atletas inscritos.