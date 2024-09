Arraial do Cabo terá audiências públicas para discutir a LOA 2025

A população de Arraial do Cabo poderá participar das audiências públicas que vão discutir a Lei Orçamentária Anual (LOA) 2025.

De acordo com a Secretaria de Finanças do município, a primeira discussão será no dia 16 de setembro, às 14h, na sede da Escola Francisco Luiz Sobrinho, no bairro Monte Alto.

Haverá ainda a segunda discussão, que ocorrerá no dia 23 de setembro, às 15h, no Plenário da Câmara Municipal, ao lado da Prefeitura.

Essas apresentações têm como objetivo cumprir a legislação vigente, em conformidade com a Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal municipal.

Por meio da LOA, os municípios definem orçamento e as despesas para o próximo ano, considerando os impostos arrecadados.

Depois que o orçamento é definido, ainda precisa ser aprovado pela Câmara dos Vereadores para que o município consiga cumprir com as obrigações financeiras na gestão da cidade.