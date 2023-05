Arraial do Cabo vai comemorar 38 anos de emancipação com shows de artistas nacionais e locais

Arraial do Cabo vai completar 38 anos de emancipação neste sábado (13). A cidade terá programação musical com artistas nacionais e locais.





Na sexta-feira (12), quem se apresenta é o grupo Pixote. No sábado, a cantora SimoneMendes vai animar a noite do aniversário da cidade com os sucessos do sertanejo.

Para encerrar a programação, no domingo (14), o cantor Nando Reis vai levar grandes clássicos para o público. Com mais de 40 anos de carreira, o músico já lançou 10 álbuns, vendeu 6 milhões de cópias, além de conquistar 2 Grammys Latinos.

A programação começa a partir das 20h com shows locais e as atrações principais a partir das 22h.

Horários extras no transporte

Para facilitar o transporte da população dos distritos da cidade para o Centro, a Salineira, empresa que faz o transporte público no município, divulgou um esquema especial de horários extras na linha 341 – Arraial x Sabiá.

Esses horários extras vão funcionar a partir da sexta-feira (12) até o domingo (14).

Confira os horários nas tabelas abaixo

Sexta-feira, 12 de maio