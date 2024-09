Arthur Pimenta: Uma promessa cabofriense no pagode

Arthur Pimenta, um jovem cantor em ascensão no cenário musical, iniciou sua trajetória na igreja. Lá, ele começou tocando violão e, influenciado por amigos, descobriu sua paixão pelo canto. Essa experiência despertou nele o amor pela música e foi o ponto de partida para sua carreira.



Embora hoje seja um pagodeiro convicto, Arthur traz influências de diversos estilos musicais, incluindo MPB e Pop. No entanto, o pagode se tornou sua principal inspiração, com referências a grandes nomes como Mumuzinho, Ferrugem e Dilsinho, que moldaram sua identidade musical.



O pontapé inicial na carreira de Arthur aconteceu de forma inusitada. Durante um show do grupo IBS7, ele foi convidado a subir ao palco e dar uma “canja”. O vídeo dessa apresentação viralizou em sua cidade, o que lhe abriu portas para continuar se apresentando até decidir seguir carreira solo. No início, enfrentou alguma resistência da família, mas, com o tempo, eles passaram a enxergar a música como um verdadeiro trabalho e hoje são seus maiores apoiadores.



Arthur se define como um pagodeiro, mas enriquece sua linha musical com influências de outros estilos. Além de interpretar canções, ele também compõe, muitas vezes inspirado por vivências pessoais ou histórias que ouve. Sua missão através da música é clara: levar amor, alegria, luz e paz, proporcionando ao público uma experiência inesquecível.



Sua primeira apresentação solo aconteceu em um barzinho, onde fez um show de voz e violão. Embora estivesse bastante nervoso, o local estava lotado, e seus amigos abraçaram a ideia. Ele relembra o momento de forma divertida, mencionando as folhas de caderno onde anotou a maioria das canções. “Foi cômico, mas foi lindo”, descreve.



Além das importantes conquistas em sua trajetória, ele já abriu shows de grandes artistas como Mumuzinho, a dupla Maiara e Maraísa e o grupo Intimista. Em 2022, ele se destacou como o cantor mais jovem da sua cidade a se apresentar no palco do Cabofolia. Em 2024, Arthur foi atração principal do evento de aniversário da cidade de São Pedro da Aldeia, fechando o Fest Verão com uma apresentação para cerca de dez mil pessoas, consolidando ainda mais sua presença no cenário musical.



Com algumas datas importantes pela frente, seu objetivo imediato é montar um show que ofereça uma experiência única para todos. A longo prazo, ele já planeja a gravação de seu primeiro audiovisual, um evento que promete movimentar sua cidade.

Apesar de inicialmente ter dificuldades em receber elogios, Arthur desenvolveu uma melhor relação com os fãs, reconhecendo que são eles que impulsionam seu trabalho. Ele destaca a importância dessa conexão e relembra um momento marcante, quando, após um show, uma senhora lhe entregou uma rosa e pediu que ele cantasse um samba. A emoção dela o fez refletir sobre o impacto de sua arte na vida das pessoas.



Como cantor independente, Arthur enfrenta desafios que vão além da música. Ele é o principal investidor de sua própria carreira, envolvido em todos os detalhes, desde o palco até a organização do evento.

O jovem talento tem grandes sonhos, como gravar com Mumuzinho, um dos seus ídolos. Para ele, a vida é a maior inspiração para qualquer artista, e a música é a expressão dos sentimentos vividos. E como qualquer outro artista em ascensão, no Brasil, ele concilia a carreira musical com outras atividades, demonstrando que é possível seguir ambos os caminhos sem que um atrapalhe o outro.

Nas horas vagas, Arthur gosta de praticar esportes, especialmente futevôlei e futebol com amigos, mantendo o equilíbrio entre a carreira musical e a vida pessoal.