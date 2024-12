Árvore de Natal em Maricá caí e mata uma pessoa

Uma árvore de natal flutuante, de 56 metros, desabou sobre trabalhadores durante uma forte tempestade na tarde desta segunda-feira (16) em Maricá, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Uma pessoa morreu e há dois feridos. Um vídeo mostra o momento da queda na Lagoa de Araçatiba.

As três pessoas atingidas desciam da estrutura depois de um alerta da Defesa Civil sobre a mudança no tempo. Mas elas não conseguiram sair a tempo. Outras, como mostra a imagem, aparecem na base da árvore e nadam para se salvar. Não há desaparecidos, segundo a Prefeitura.

O resgate foi realizado pela Guarda Municipal. O homem que morreu chegou a ser levado para o Hospital Conde Modesto Leal, mas já estava morto quando deu entrada na unidade. Os feridos foram levados para o Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara e, segundo a Prefeitura, estão fora de perigo.

A árvore é uma das principais atrações turísticas do natal na cidade e seria inaugurada nesta quarta-feira (18).

O espaço contaria ainda com um deck e acessibilidade para as pessoas tirarem fotos bem próximas da árvore. No local também estava programado, para quinta-feira (19), o espetáculo das Águas Dançantes.

A identidade da vítima que morreu ainda não foi divulgada.