Árvores da Prainha, em Arraial do Cabo, estão passando por poda

As árvores da Prainha estão passando por uma poda cuidadosa, como essa da foto, que cresceu tanto que já ameaçava os fios e até colocava em risco quem passava por perto. E com a temporada de ventos chegando, o cuidado precisa ser redobrado.

O serviço está sendo feito pelas equipes do IDAC e faz parte do projeto Ações Integradas, uma força-tarefa que reúne várias secretarias da Prefeitura de Arraial do Cabo para melhorar a vida de quem mora e circula pela cidade.

Além da poda, o projeto inclui retirada de entulho, pintura, pavimentação emergencial, limpeza, iluminação, sinalização, ações de saúde, acessibilidade, educação e muito mais.