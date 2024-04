Associação dos Bugreiros de Búzios se reúne com prefeito para planejar ordenamento

O prefeito interino de Búzios, Rafael Aguiar, recebeu nesta segunda-feira (01), em seu gabinete representantes da Associação dos Bugreiros do município. Na pauta, as principais demandas da categoria, os passeios turísticos, planejamento e ordenamento para próxima temporada.

“Ouvir a categoria foi muito importante para listarmos as necessidades principais, planejarmos já o ordenamento da alta temporada e construirmos juntos as soluções das demandas trazidas. A gestão sabe da importância desses trabalhadores na engrenagem turística do município e o verão não pode ser tratado em cima da hora. Estamos desde já atentos e trabalhando no planejamento”.