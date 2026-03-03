Atacadista inaugura dia 12 em Búzios e tem previsão de mais de 400 vagas de emprego

O Dom Atacadista vai abrir mais uma loja no estado do Rio. A rede anunciou a inauguração de uma nova unidade em Búzios, marcada para 12 de março, reforçando o plano de expansão e a presença na Região dos Lagos.

A promessa é atender tanto consumidor final quanto pequenos e médios empreendedores da cidade e do entorno. Segundo a empresa, a chegada da unidade também deve mexer na economia local, com a previsão de mais de 400 vagas diretas e indiretas.

A loja terá 5.100 metros quadrados e 23 caixas de checkout. Vai operar em formato de atacado e varejo, com mix de produtos de grandes marcas em mercearia, perecíveis, embalagens, bazar, higiene, bebidas e limpeza.

Além disso, a unidade vai contar com açougue próprio, padaria com produção diária e uma adega com área dedicada para vinhos. A empresa diz que a ideia é unir variedade com preço competitivo, mirando tanto compra do mês quanto reposição de estoque para quem trabalha com comércio.