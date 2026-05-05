Bairro Monte Alegre, em Cabo Frio, recebe intervenção na rede de drenagem

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, realizou na última semana uma intervenção na rede de drenagem da Rua 56, no bairro Monte Alegre. A ação faz parte das iniciativas voltadas à manutenção e melhoria da infraestrutura urbana do município.

Durante os trabalhos, foram construídas duas caixas de passagem, instalados 20 metros de tubulação e realizada a desobstrução da rede existente. As intervenções têm como objetivo otimizar o escoamento das águas pluviais, contribuindo para a prevenção de alagamentos e garantindo maior eficiência ao sistema de drenagem.

De acordo com a Secretaria, a medida também auxilia na preservação das vias públicas e na melhoria das condições de mobilidade e segurança para os moradores da região.