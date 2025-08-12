Balcão de Empregos de Búzios anuncia vagas para Jovem Aprendiz e estágios

O Balcão de Empregos de Armação dos Búzios está com vagas abertas para Jovem Aprendiz e estágios nas áreas de Gastronomia, Pedagogia, Administração, Comunicação e Marketing, e Informática.

Todas as vagas disponíveis têm carga horária de 4 horas diárias, de segunda a sexta-feira.

Importante: candidatos às vagas de Jovem Aprendiz devem especificar no currículo que estão concorrendo para essa modalidade.

O Balcão de Empregos é um serviço da Prefeitura de Búzios que conecta empresas do município a pessoas em busca de oportunidades no mercado de trabalho. O envio dos currículos deve ser feito pelo WhatsApp do Balcão de Empregos. A seleção e o contato com os candidatos são responsabilidade exclusiva das empresas contratantes. A Prefeitura não participa do processo seletivo.

Envie seu currículo pelo WhatsApp do Balcão de Empregos: (22) 99707-2077

A Prefeitura de Búzios reafirma seu compromisso com a geração de emprego e renda, ampliando as oportunidades para os jovens e estudantes do município.