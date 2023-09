Banda Santa Helena celebra 86 anos com cortejo e homenagens em Cabo Frio

A Banda Santa Helena celebrou seus 86 anos de existência em grande estilo, com um cortejo e homenagens aos ex-integrantes da banda. A comemoração aconteceu na manhã desta quinta (07), quando é celebrado o feriado de 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil.

A solenidade começou às 9h com o hasteamento da Bandeira do Brasil na sede da Sociedade Musical localizada na Rua 13 de Novembro, 282, no Centro, de onde seguiu rumo ao Cemitério Santa Isabel, no bairro Portinho, onde foi realizada uma homenagem póstuma aos ex-integrantes da banda.

A Banda Santa Helena, carinhosamente conhecida como “Furiosa”, foi fundada em 7 de setembro de 1937 e é considerada patrimônio imaterial e cultural de Cabo Frio. Ao longo das décadas, a Sociedade Musical se tornou um componente essencial da cultura cabo-friense, desempenhando também papel importante na formação musical de várias gerações.

Para o secretário de Cultura de Cabo Frio, João Felix, a Banda Santa Helena é a grande guardiã da memória do município.

“Essa história nós temos que ajudar a preservar a memória da Sociedade Musical Santa Helena. Nós, da Secretaria de Cultura, temos o compromisso de dar todo o suporte e apoio para os artistas cabo-frienses”, destacou o secretário.

Além do secretário de Cultura, a iniciativa contou com a participação dos membros da diretoria da Sociedade Musical Santa Helena e de representantes da sociedade civil.

A Banda Santa Helena é uma das principais referências da música tradicional brasileira. O grupo já se apresentou em diversas atividades culturais no Brasil e no exterior, além de ser uma das bandas mais queridas pelo público cabo-friense.