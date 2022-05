Batalha do Forte vai movimentar a Praça da Cidadania, em Cabo Frio, nesta terça

As batalhas entre MCs não vão parar em Cabo Frio. Quem passar em frente à Praça da Cidadania, na Praia do Forte, a partir das 19h desta terça-feira (10), curtirá frases improvisadas, embates através de rimas e disputa por respeito, tudo em prol da cultura hip hop.

Nesta edição, o evento vai receber uma programação especial, intitulada de “O verso de uma criança não se cala com um tiro”. Além da programação normal, a ocasião vai contar com a realização da semifinal e final da “Batalha do Mantém”, que foi interrompida na noite da última quinta-feira (5), no bairro Manoel Corrêa.

Na ocasião, 15 MCs estão confirmados. Para quem não puder comparecer, todo o evento será transmitido pelo aplicativo de lives instantâneas “Taboom”. O vencedor receberá uma premiação em dinheiro, além de prêmios de patrocinadores do evento. O segundo colocado também recebe premiação dos patrocinadores.

Organizada com o propósito de fortalecer a cultura, lançar novos MCs e fazer reviver a raíz lírica do município, a “Batalha do Forte” é realizada no local toda terça-feira, às 19h.