‘Bento do Fusquinha’: criança tem festa de aniversário com tema de eleições em Araruama

“Bento do Fusquinha”: esse foi o nome de campanha escolhido pelo candidato Bento Souto, de apenas 3 anos de idade, em sua festa de aniversário com a temática das eleições em Araruama

Ele nasceu no dia 7 de outubro de 2021, mas a família antecipou o aniversário para o domingo de 6 de outubro, dia das eleições municipais em todo o país.

A festa foi realizada na casa da tia da criança, Márcia Souto, no bairro Pontinha, em Araruama, onde os familiares se reuniram para a comemoração.

Segundo a família, o nome “Bento do Fusquinha” faz referência ao amor da criança pelo modelo de automóvel Fusca. A festa foi decorada com cartazes e bandeirinhas e ele chegou a usar uma faixa de “prefeito”.

Para a avó da criança, a festa foi inspirada na personalidade dele, simpática e extrovertida:

“Nós tivemos a ideia de fazer o tema da festa do Bentinho de prefeitinho porque ele é uma criança muito alegre que fala com todo mundo na rua, ele faz questão de falar com as pessoas na rua. Ele fica nervoso quando o vidro do carro tá fechado que e as pessoas não olham pra ele. Então ele pergunta o nome quando ele tá próximo, quantos anos tem. Quer saber de tudo das pessoas. Então, como o aniversário dele caiu perto da eleição, nós tivemos a ideia de fazer esse tema, porque ele é realmente o nosso prefeitinho. E quem sabe né, quando ele crescer ele vai ser o prefeito dessa cidade”, contou a avó, Marceli Souto.

O irmão de Bento também gostou da ideia e se vestiu de “segurança do prefeito”.

“Eu gostei muito da ideia. Achei muito combinado com ele, porque ele fala com todo mundo na rua. Ele já falou com microfone com todo mundo da rua. Eu acho que esse tema combinou muito com ele e eu me vesti de segurança do prefeito”, disse Davi Souto, o irmão.

Eleições em Araruama

Em Araruama, Daniela de Lívia, do MDB, foi eleita prefeita com 54% dos votos. As votações ocorreram em 45 locais diferentes. 1.164 mesários participaram.

Segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), a cidade conta com 108.202 eleitores aptos. 53% são mulheres, a maioria, enquanto 47% são homens.