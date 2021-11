Black Friday em shopping de Cabo Frio vai até domingo

O Shopping Park Lagos, em Cabo Frio, aposta na Black Friday para dar início às vendas de Natal. A aguardada promoção acontece entre os dias 27 e 29 de novembro (de sexta a domingo), com descontos que chegam a 70% em produtos selecionados em diversas lojas.

Na sexta-feira (26/11), o Park Lagos terá o horário de funcionamento estendido, com as lojas abertas até às 23h. Variedade não falta entre as ofertas. Nas Casas Bahia tem smartphones com 35% de desconto, enquanto a C & A oferece camisetas a partir de R$ 19,99 e shorts e bermudas a R$ 49,99. Na Fanáticos, tem camisa Manto Sagrado III do Flamengo a R$ 239,90 – até a hora da final da Libertadores!

Natal no Fundo do Mar

Além das boas compras, os clientes podem conferir a Decoração de Natal. Montada na Praça de Eventos, é inspirada no tema “Fundo do Mar”. No cenário, tradicionais objetos natalinos ganham com ares praianos, como a árvore de Natal enfeitada com estrelas-do-mar, conchas, peixinhos, golfinhos e siris.

Espaços instagramáveis, com direito a sereias, tubarões e até Netuno com barba branca e gorro vermelho, estão sendo a sensação e dividem as atenções com Papai Noel. O Bom Velhinho, aliás, marca presença no espaço: de segunda à sexta, das 14h às 22h; sábados, das 11h às 22h; e domingos e feriados, das 13h às 21h. A decoração pode ser visitada até o dia 2 de janeiro.

Cuidados

Lembrando que o uso de máscaras é obrigatório para clientes, funcionários e colaboradores do Park Lagos. Entre as recomendações estão o distanciamento seguro de 1,5m de outras pessoas e a utilização de álcool em gel regularmente durante a permanência no shopping.