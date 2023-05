Blitz toca hoje no primeiro “Festival Rock Búzios”

Nesta sexta-feira e sábado (19 e 20), Búzios, a cidade mais badalada do Brasil, promove o primeiro “Festival Rock Búzios”, na Praça Santos Dumont, no Centro. A grande atração desta sexta-feira será a famosa Banda Blitz, com seu extrovertido repertório de rock and roll, a partir das 20h. A banda Blitz estourou nos anos 80 com a música “Você não soube me amar”.

A banda promete agitar os adeptos do rock and roll com músicas inéditas e as já consagradas, como: “A dois passos do paraíso”,” Você não soube me amar”, “Betty Frígida”, “Biquíni de bolinha amarelinha”, entre outras.

No sábado (20), quem fará a festa serão os três (03) integrantes das bandas Hanoi-Hanoi, Arnaldo Brandão, da Plebe Rude, Philippe Seabra, e da Uns e Outros, Marcelo Hayena. Eles farão um mix dos grandes sucessos das bandas.