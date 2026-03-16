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Bombeiro pula de costões na Praia das Conchas, em Cabo Frio, e salva homem de afogamento

Jornal de Sábado
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Imagens que circulam nas redes sociais mostram um homem sendo resgatado por um bombeiro militar na manhã deste domingo (15) na Praia das Conchas, em Cabo Frio.

O vídeo mostra o mar bastante agitado e a vítima lutando contra a correnteza. 

De repente, o socorrista aparece em meio ao costão rochoso e salta no mar, nadando com velocidade em direção ao homem.

Em seguida, ele fica boiando, dando suporte ao banhista, até a chegada da moto-aquática guiada por outro bombeiro. 

A corporação informou que o resgate foi realizado por volta das 10h50 por agentes do 18º Grupamento de Bombeiro Militar. 

Disse ainda que a vítima, que não teve idade nem nome divulgados, foi deixada em segurança e sem ferimentos na areia da praia. 

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