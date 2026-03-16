Bombeiro pula de costões na Praia das Conchas, em Cabo Frio, e salva homem de afogamento

Imagens que circulam nas redes sociais mostram um homem sendo resgatado por um bombeiro militar na manhã deste domingo (15) na Praia das Conchas, em Cabo Frio.

O vídeo mostra o mar bastante agitado e a vítima lutando contra a correnteza.

De repente, o socorrista aparece em meio ao costão rochoso e salta no mar, nadando com velocidade em direção ao homem.

Em seguida, ele fica boiando, dando suporte ao banhista, até a chegada da moto-aquática guiada por outro bombeiro.

A corporação informou que o resgate foi realizado por volta das 10h50 por agentes do 18º Grupamento de Bombeiro Militar.

Disse ainda que a vítima, que não teve idade nem nome divulgados, foi deixada em segurança e sem ferimentos na areia da praia.