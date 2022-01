Botinho 2022 tem inscrições abertas para Cabo Frio, Búzios, Araruama, São Pedro da Aldeia e Saquarema

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) abre, de 11 a 13 de janeiro, as inscrições para o Projeto Botinho 2022, tradicional colônia de férias promovida nas praias do Estado. Quatro mil crianças e adolescentes participarão, de 17 a 28 de janeiro, de atividades físicas na areia, aulas sobre preservação ambiental, além de receber orientações sobre as condições do mar e primeiros-socorros.

Realizado desde 1963, o Botinho é gratuito e tem por objetivo promover a interação social entre os participantes, que devem ter entre 07 e 17 anos. Os alunos são divididos em três turmas, sendo elas Golfinho, de 7 a 10 anos, Moby Dick , de 11 a 14 anos, e Tubarão, de 15 a 17 anos.

Ao fim de duas semanas, os participantes recebem um certificado e ainda fazem demonstrações do que aprenderam ao longo do curso.

– O Botinho já é uma tradição do Verão Fluminense! O projeto alia educação e diversão, com o objetivo de prevenir afogamentos e preservar a natureza. É uma ação focada na conscientização das novas gerações. Quem participa, aprende e compartilha o conhecimento em casa, com seus amigos e familiares. Eles agem como multiplicadores da nossa mensagem. É um projeto que salva vidas! – explicou o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, coronel Leandro Monteiro.

Inscrições

A inscrição no Projeto Botinho é gratuita e acontece entre os dias 11 e 13 de janeiro, das 8 às 11 horas.