Búzios abre inscrição para Corrida Federal Kids que acontecerá no próximo sábado 

No próximo sábado (07) será realizada a Corrida Federal Kids – 2° Etapa Búzios, através da Federal Kids, com o apoio da Prefeitura de Búzios, da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda e da Secretaria de Lazer e do Esporte, na praça da Ferradura, das 8h às 12h.

O evento consiste numa corrida contra o abuso sexual de crianças e adolescentes, onde crianças, pais ou responsáveis terão contato com o tema através de um evento lúdico que une conscientização, recreação e incentivo ao esporte.

A Corrida Federal Kids reforça ainda as atividades do Maio Laranja, mês marcado pela campanha que conscientiza a população sobre o combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes, e no Município de Búzios é feita através de cartilhas, cards, vídeo informativo, abordagem e distribuição de panfletos.

Para participar é necessário fazer a inscrição no link abaixo: https://www.eventbrite.com.br/e/acao-social-federal-kids-buzios-tickets-329954772607

No evento serão entregues aos participantes kits contendo: uma sacola com camisa adulto e infantil, elástico, máscara e a medalha que será entregue ao final.

Programação:

1º corrida – Pessoas com deficiência

2º corrida – 04 a 06 anos

3º corrida – 07 a 10 anos

4º corrida – 11 a 14 anos

Obs.: Cada criança deverá estar acompanhada com os pais ou responsáveis.