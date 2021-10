Búzios alcança 100% do público-alvo vacinado com a primeira dose da vacina contra Covid-19

Com uma população estimada em 35 mil habitantes, Búzios, um dos balneários mais famosos do mundo, alcançou esta semana 100% do público-alvo imunizado com a vacina contra Covid-19 com a primeira dose. Nesta sexta-feira (22), a Secretaria de Saúde do município informou que 30.677 pessoas já receberam no mínimo a primeira dose do imunizante, esse número corresponde a meta estipulada pela Anvisa, incluindo adolescentes a partir dos 12 anos.

Há mais de uma semana sem nenhum paciente internado com Covid-19, a Secretaria de Saúde atribui a taxa zero de ocupação ao avanço da vacinação contra o novo coronavírus no município. Agora a meta é realizar repescagem, conscientizar as pessoas sobre a importância da segunda dose para estar completamente imunizado e atingir o público alvo com a terceira dose(D3).

Segundo o prefeito Alexandre Martins, durante o aumento de casos em todo o estado, o governo investiu na vacinação e na ampliação do Hospital de Campanha, priorizou as fiscalizações sanitárias, e manteve a cidade aberta.

“Hoje estamos com 100% do público-alvo imunizado com no mínimo a primeira dose. Nossos idosos e profissionais da saúde totalmente imunizados. Atingimos a faixa etária mínima estabelecida pela Anvisa para vacinação de nossos adolescentes e as escolas estão funcionando gradativamente. Com a ampliação da cobertura vacinal vamos flexibilizar outras medidas restritivas e retomar a economia com mais rapidez”, disse Alexandre.

De acordo com o secretário de Saúde, Leônidas Heringer, a estratégia usada foi estar o mais perto das pessoas disponibilizando a imunização em todas as UBS do munícipio.

“Em todas as unidades básicas de saúde a vacina foi ofertada aos munícipes. Essa facilidade de a população chegar até o posto de vacinação tornou exitosa nossa estratégia. Com responsabilidade fomos adequando os protocolos de segurança e atendimentos ao longo da pandemia conforme o estado da doença evoluía. Agora estamos elaborando os protocolos de segurança para a realização de grandes eventos e dos transatlânticos”, explicou.