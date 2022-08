Búzios atinge a marca de mais 4 mil famílias atendidas pelo Auxílio Brasil no ano de 2022 

A Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, através do trabalho de busca ativa realizado nos Cras do município para a realização do Cadastro Único, conseguiu atingir em julho a marca de mais de 4mil famílias beneficiadas pelo Auxilio Brasil, do Governo Federal.

Com a mudança do Programa, mais famílias passaram a receber o benefício em Búzios. Até outubro de 2021 apenas 1.600 famílias eram beneficiadas pelo antigo Bolsa Família. Com a nova pec o valor passou em agosto desse ano para 600 reais no mínimo por família.

De acordo com a secretária da Pasta, Joice Costa, a procura pelo auxílio está zerada em Búzios devido ao trabalho incansável da coordenação do Cadastro Único: “Mais de mil famílias novas receberão o Auxílio Brasil agora em agosto”.

Os novos cartões do Auxilio, já se encontram nos Cras da Rasa e de Cem Braças, através de uma parceria firmada com os Correios. Também foi realizado uma parceria com os ACS dos bairros para fazer busca ativa pelo nome e telefone.