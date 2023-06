Búzios: Avaliação técnica de futebol pelo Vasco da Gama será realizada no bairro Rasa

A avaliação técnica, que tem o apoio da Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Lazer e do Esporte, será no dia 3 de junho para atletas nascidos entre 2008 a 2015. As inscrições serão realizadas a partir da entrega de 1kg de alimento não perecível e as vagas são limitadas. No ato da avaliação é obrigatório o uso de calção preto, meião preto e camisa branca. Para os atletas de categorias sub 9 e sub 11, é obrigatório o uso de chuteira Society, já para os das categorias sub 13, 14 e 15, é obrigatório o uso de chuteira de campo.

As inscrições serão realizadas pelo WhatsApp (22) 99795-6989. Todos deverão levar a ficha de autorização devidamente preenchida que será disponibilizada durante a inscrição. Esse número também será utilizado para esclarecimento de dúvidas.

A avaliação acontecerá em dois locais diferentes. Para atletas sub 9 a sub 11, a avaliação acontecerá na Praça do INEFI, às 8h no dia 3 de junho. Já para atletas sub 13, 14 e 15, a avaliação será no Campo da Rasa às 10h também no dia 3 de junho. O tempo de jogo será de 15 minutos em ambas as avaliações.