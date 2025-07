Búzios celebra os 285 anos de devoção a Sant’Anna com três dias de festa

Nos dias 25, 26 e 27 de julho, Búzios se enche de fé e tradição para homenagear sua padroeira, Sant’Anna. A cidade celebra 285 anos de devoção com uma programação especial que promete reunir moradores e visitantes em um dos eventos religiosos e culturais mais emblemáticos do município.

O ponto alto das celebrações acontece no dia 26 de julho, feriado municipal em honra à santa. Neste dia, a comunidade se mobiliza em procissões, missas e manifestações culturais que expressam a profunda fé do povo buziano, perpetuada ao longo de gerações.

A festividade é organizada pelos Festeiros da Padroeira e pela Paróquia de Sant’Anna e Santa Rita de Cássia, com apoio da Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico. A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a valorização e preservação do patrimônio imaterial da cidade.

Considerada a mais antiga tradição religiosa de Búzios, a Festa de Sant’Anna é um importante símbolo da identidade local. A programação completa dos shows será divulgada em breve pelos organizadores.

Programação Religiosa:

25\07 – SEXTA-FEIRA

16h – CHÁ DOS AVÓS – PARTICIPAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA VILLA LOBOS

19h -9° DIA DA NOVENA E SANTA MISSA

21h – SHOW NO PALCO

23h – SHOW NO PALCO PRINCIPAl

26|07 – SÁBADO

06h – TRADICIONAL ALVORADA – SAINDO DA UBS BRAVA ATÉ MORRO DA IGREJA

07h – TRADICIONAL CAFÉ DA MANHÃ NO MORRO DA IGREJA

10h – MISSA SOLENE

11h30- SOLENIDADE DAS BANDEIRAS

12H -ALMOÇO

18H – PROCISSÃO

20H – SANTA MISSA CAMPAL NO MORRO DA IGREJA

22H – SHOW NO PALCO DO MORRO

27\07- DOMINGO

11h – SANTA MISSA-CAPELA DE SANT’ANNA

12h – TRADICIONAL FEIJOADA – MORRO DE SANT’ANNA

14h- SHOW DE PRÊMIOS

16h- APRESENTAÇÃO DO CÍRCULO SOCIAL

18H – SHOW MORRO DA IGREJA

20h- SORTEIO DA RIFA NO PALCO DA IGREJA