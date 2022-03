Búzios fará 1º Mutirão de Cirurgias de Tumores Cutâneos na próxima semana 

Iniciava irá adiantar procedimentos que já estavam agendados e diminuir a fila de espera

Colaborando com a diminuição das filas de espera para cirurgias, Búzios realiza, na próxima semana, o 1º Mutirão de Cirurgias de Tumores Cutâneos do município. Os procedimentos estão programados para esta terça-feira (29), das 7h às 19h, e quarta-feira (30), das 7h às 12h. A atividade, que é uma iniciativa da Associação Brasileira de Cirurgia Plástica (ABCP) com apoio da Prefeitura , acontecerá no Hospital Municipal Rodolpho Perissé (HMRP), no bairro São José. Serão atendidos pacientes que já estavam na lista de espera, tendo suas datas adiantadas, e, consequentemente, acelerar as marcações de outros pacientes que aguardam pela cirurgia na rede municipal.

“A Secretaria de Saúde está dando todo o apoio necessário. É muito gratificante a realização de atender a população de Búzios e colaborar com a diminuição das filas no SUS da Região dos Lagos”, comentou Leandro Pereira, presidente da ABCP.

A cirurgia cutânea consiste na retirada (parcial ou total) de lesões de pele (benignas ou malignas), respeitando as características da patologia a que está acometido cada paciente e buscando o melhor resultado estético-funcional possível. O secretário de Saúde, Leônidas Heringer, explica que é muito importante ações como essa no município.

“Esse não será o único mutirão que faremos esse ano em Búzios. Mas é muito importante começar pelas cirurgias cutâneas pela cidade ter uma incidência considerável dessas patologias na população, por ser uma área litorânea, onde acontece naturalmente uma maior exposição ao sol”, disse.

ABCP é uma entidade com mais de 6500 médicos cirurgiões plásticos, para o mutirão estão confirmados 10 profissionais associados. Atualmente, com sua sede no estado do Rio de Janeiro, há 17 anos promove a Jornada de Búzios, onde cirurgiões plásticos têm oportunidade de aprender e discutir as novidades da sua área de especialização.