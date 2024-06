Búzios inicia limpeza Urbana Noturna na Avenida José Bento Ribeiro Dantas

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, iniciou nesta segunda-feira (17), a limpeza noturna, na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, com intuito de desafogar o trânsito na via principal durante o dia. Uma vez por semana, durante a madrugada serão realizados os serviços de varrição, capina, e aspiração da terra que acumula ao longo da Avenida, com o Bobcat (tratorzinho) próprio para o serviço.

Outra mudança significativa na Limpeza Urbana do município é a coleta de lixo, nos contêineres azul, a partir das 20h até às 00h, na via principal, além de 70% do lixo domiciliar, serem retirados no período noturno. Lembrando que a primeira coleta de lixo, dos restaurantes no Centro da cidade, acontece durante a madrugada, às 04h, e a segunda, às 8h da manhã.