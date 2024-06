Búzios: Lagoa de Geribá terá intervenção ambiental e urbanística

Na semana mundial do Meio Ambiente, a Prefeitura de Búzios, por meio das secretarias do Ambiente e Urbanismo e de Obras e Projetos, iniciou a tão sonhada intervenção ambiental e urbanística da Lagoa de Geribá. O local, nesta primeira fase do projeto licitado, ganhará uma passarela de caminhada com ciclovia, píer, mirante e iluminação.

A empresa que ganhou licitação, já está cercando com tapumes um local nas margens da lagoa, numa área pública para ser o canteiro de obras, também está limpando e retirando a vegetação invasora com o acompanhamento da equipe da Secretaria do Ambiente para receber os instrumentos e o maquinário para iniciar a obra.

De acordo com o secretário do Ambiente e Urbanismo, Evanildo Nascimento, sem que se projetasse, isso veio acontecer exatamente na semana mundial do meio ambiente: “Então, é um sinal muito legal, pois é uma ação em que vamos implementar uma unidade de conservação, que é o Parque Lagoa de Geribá, com intervenções positivas na área de mobilidade urbana, de urbanismo no entorno da lagoa, para que haja realmente o marco físico de proteção do espelho d’água da lagoa.

O projeto ambiental está centrado no cuidado e preservação da lagoa, com medidas de tratamento e intervenção que visam restaurar sua saúde e biodiversidade e que trará estruturação de trilhas, biorremediação da água e replantio em áreas degradadas, e a implementação de uma unidade de conservação, que é o Parque Lagoa de Geribá.

Na segunda fase do Projeto de Urbanização, o local terá área de lazer, praças e quiosques com acessibilidade e infraestrutura, visando proporcionar aos cidadãos e visitantes um ambiente harmonioso de convívio.

O impacto desse projeto transcende o âmbito local, pois a lagoa revitalizada está destinada a se tornar um ponto turístico de destaque na região, servindo como um elo entre os bairros vizinhos Geribá e Manguinhos, ligando a Praia de Manguinhos e o bairro de Geribá. A expectativa é que essa intervenção não apenas beneficie a comunidade local, mas também atraia visitantes de toda parte, promovendo o turismo sustentável e um ambiente agradável transformando Búzios para melhor.