Búzios lança Campanha de Pagamento do IPTU 2025 com desconto de 10% para quitação à vista

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria Municipal de Finanças e Arrecadação, deu início à campanha de pagamento do Imposto sobre Propriedade Predial, e Territorial Urbano (IPTU), da TRSD (Taxa de Recolhimento de Resíduos Sólidos Domiciliares) e da CIP (Contribuição de Iluminação Pública), de 2025. O reajuste aplicado para o exercício de 2025, foi de 4,87301% (quatro inteiros e oitenta e sete mil trezentos e um centésimos porcento).

O contribuinte que desejar efetuar a quitação total do valor do IPTU com a cota única até o dia 31 de janeiro de 2025, terá um desconto de 10%. Visando facilitar o pagamento das guias, a prefeitura disponibilizará o parcelamento em até 10 vezes sem juros com o primeiro vencimento em 10 de fevereiro de 2025 e as demais parcelas com vencimento nos dias e meses subsequentes.

As guias para pagamento podem ser obtidas presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Finanças e Arrecadação ou no portal oficial da Prefeitura: www.buzios.rj.gov.br.

Os tributos foram lançados de acordo com a legislação vigente, reforçando o compromisso da administração municipal com a organização e a transparência na arrecadação de recursos que retornam à população por meio de investimentos em infraestrutura, saúde, educação e serviços essenciais.

A quitação fora dos prazos estabelecidos acarretará juros, multas e encargos legais, conforme determina o Código Tributário Municipal. A Prefeitura reforça a importância de manter os tributos em dia, garantindo a continuidade dos serviços públicos e os avanços que beneficiam toda a cidade.

A arrecadação do tributo é de extrema importância e o seu impacto possibilita inúmeros benefícios para a cidade. Quando há um baixo índice de inadimplência, a receita contribui para o desenvolvimento de estratégias que garantam uma administração eficiente que possibilite melhorias em todos os âmbitos da administração pública. O IPTU é uma importante fonte de renda que serve como instrumento de planejamento e gestão urbana. Quanto maior for a arrecadação, maiores serão os benefícios para a população. Vale ressaltar que toda a arrecadação do imposto será destinada às obras de melhoria na cidade.

Calendário de Vencimentos

Cota Única (10% de desconto): 31/01/2025

1ª parcela: 10/02/2025

2ª parcela: 10/03/2025

3ª parcela: 10/04/2025

4ª parcela: 09/05/2025

5ª parcela: 10/06/2025

6ª parcela: 10/07/2025

7ª parcela: 08/08/2025

8ª parcela: 10/09/2025

9ª parcela: 10/10/2025

10ª parcela: 10/11/2025