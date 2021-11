Búzios: Obra de quatro andares na Ferradura é embargada

Nesta quarta-feira (17), a Prefeitura de Búzios, através da Secretaria do Ambiente, Pesca e Urbanismo embargou uma obra irregular na rua Hilda Campofiorito 24, no bairro Ferradura. A ação teve apoio do Proeis, Postura e Romu.

Ao chegarem ao local os fiscais se depararam com uma construção com quatro pavimentos, totalmente fora dos padrões estabelecidos pelo plano diretor do município, que são dois pavimentos, além de suprir toda a área verde do local.

Os agentes embargaram a obra e já abriram processo para a demolição.

A secretaria do Ambiente, Pesca e Urbanismo alerta aos proprietários de imóveis no município para que antes de construir peça autorização aos órgãos municipais. Todas as construções irregulares na península são embargadas e consequentemente demolidas.