Búzios participa de Audiência Pública da Comissão de Turismo da Alerj

Búzios em destaque no cenário turístico! O secretário de Turismo de Búzios, Thomas Weber, participou da Audiência Pública da Comissão de Turismo da Alerj, onde foram discutidos o Plano Estadual e as Políticas Públicas de Turismo do Estado do Rio de Janeiro.

Na ocasião, foi anunciado que Búzios e os municípios da Costa do Sol foram recategorizados para a categoria A no Mapa do Turismo Nacional, reforçando nossa importância no turismo brasileiro. Além disso, Búzios será sede do Encontro Nacional da Regionalização do Turismo, evento estratégico que atrairá investidores e fortalecerá o setor na região.

Thomas Weber também destacou a necessidade de melhorias nos acessos rodoviários e o trabalho em andamento para garantir voos regulares de Guarulhos para Cabo Frio. Com parcerias importantes, Búzios segue comprometido com o crescimento do turismo e a atração de novos investimentos!