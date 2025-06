Búzios Presente no Mês do Ambiente realiza limpeza do fundo do mar na Praia do Canto neste sábado

Dando continuidade às ações em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, a Secretaria do Clima e Sustentabilidade de Búzios realizará, neste sábado (07), uma limpeza do fundo do mar na Praia do Canto.

A ação conta com vários mergulhadores para coleta de resíduos no fundo do mar, além de conscientização dos participantes sobre os danos causados pelos resíduos nos ambientes, formas corretas de descarte e a explanação sobre a importância do oceano para a vida na Terra.

A limpeza do fundo do mar na Praia do Canto, tem o apoio da Secretaria da Pesca, Colônia dos Pescadores Z23, Guarda-vidas, e da Ong AquaBúzios.